نائب:استئناف جلسات مجلس النواب الأسبوع المقبل

نائب:استئناف جلسات مجلس النواب الأسبوع المقبل
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت النائب عن اتحاد القوى زيتون الدليمي , الأربعاء , ان رئاسة مجلس النواب دعت كافة موظفيها المباشرة بالدوام الرسمي اعتبار من يوم الاحد المقبل , فيما رجحت استئناف جلسات مجلس النواب الأسبوع المقبل.وقالت الدليمي في تصريح صحفي , ان “رئاسة مجلس النواب دعت جميع موظفي المجلس بالمباشرة بالدوام الرسمي وبصورة كاملة اعتبار من الاحد المقبل ” , مبينة ان ” بناية المجلس قد خضعت الى التعفير الكامل وقد الزمت كافة أعضاء المجلس والموظفين الالتزام الكامل بتعليمات الوقاية الصحية ” .وأضافت ان “رئاسة المجلس ورؤساء الكتل السياسية سيعدون جدول اعمال الجلسة المقبلة والجلسات اللاحقة ” , مرجحة ان ” يستانف المجلس جلساته الأسبوع المقبل ” .وأشارت الى ان ” اللجان ستبدأ بداية الأسبوع المقبل بالتحضير لمشاريع القوان التي تخص كل لجنة ” , موضحة ان ” اللجنة القانونية ورؤساء الكتل السياسية سيشرعون بمناقشة تعديلات قانوني الانتخابات المقبلة والمحكمة الاتحادية أيضا ” .

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