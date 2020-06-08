نائب:استقطاع الرواتب ستنحصر في رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة

بغداد/شبكة أخبار العراق- أعرب النائب عن تحالف الفتح، عباس الزاملي، الاثنين (8 حزيران 2020)، عن ثقته برئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وحكومته لعبور الأزمة المالية الحالية، كاشفا عن توجهات الحكومة لحل الأزمة المالية .وقال الزاملي في حديث صحفي، إن “مجلس النواب مع إجراءات رئيس مجلس الوزراء لتجاوز الأزمة المالية التي يمر بها البلد جراء انخفاض اسعار النفط العالمية”.واضاف أن “الكاظمي على اطلاع كامل بالوضع المعيشي للموظفين بالتالي التوجه سيكون نحو استقطاع رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة، وتقليل النفقات ومحاربة مزدوجي الرواتب”.وبين أن “الاقتراض الداخلي والخارجي وارد لدعم الحكومة في مهمتها لعبور الأزمة المالية الحالية”، لافتا إلى أن “ارتفاع اسعار النفط العالمية في هذا الوقت تبقى مقلقة وغير مطمئنة”.