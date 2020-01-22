نائب:الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية قبل منتصف العام الحالي

نائب:الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية قبل منتصف العام الحالي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أوضح النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الأربعاء، موعد انهاء التعديلات الدستورية من قبل اللجنة النيابية المكلفة بهذا الامر، لافتا الى ان التعديلات سيجرى استفتاء شعبي بشانها، في حين ان مفوضية الانتخابات هي من ستتكفل بهذه العملية.وقال الفتلاوي في تصريح  صحفي، ان “لجنة التعديلات الدستورية مستمرة في عملها وقطعت شوط كبير في التعديلات، خاصة ان هناك مدة محددة لانهاء التعديلات الدستورية”.وأضاف ان “لجنة التعديلات الدستورية محددة بأربعة اشهر لانهاء جميع التعديلات، وبالتالي فأن الانتهاء من هذا الملف سيكون بداية الشهر القادم او بداية الفصل التشريعي الجديد للبرلمان”.وأوضح ان “لجنة تعديل الدستور ستصدر تقريراً مفصلا بعملها الى مجلس النواب من اجل تحديد الفقرات الرئيسية التي يتم تعديلها ومن ثم طرحها على الشعب من اجل الاستفتاء الى هذه التعديلات”.وبين ان “مفوضية الانتخابات معنية باجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث هناك استعدادات حثيثة لحسم الموضوع واكمال الإجراءات من قبل المفوضية”.

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