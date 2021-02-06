نائب:البطاقة البايومترية غير معتمدة بقانون الانتخابات

نائب:البطاقة البايومترية غير معتمدة بقانون الانتخابات
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي، السبت، حاجة القوى السياسية لاعادة صياغة قانون الانتخابات المبكرة لمعالجة الاخطاء الجسيمة، مبينا ان القوى السياسية مستعدة لسرقة الاصوات عبر بطاقات مزورة لان القانون لم يلزم التصويت على البطاقة البايومترية بل حصرها فقط في التصويت الخاص.وقال الخالدي في تصريح  صحفي، إن “قانون الانتخابات الذي اقر بعجل فيه الكثير من الأخطاء بضمنها تثبيت الحدود الادارية في كل دائرة فضلا عن عدم اكتمال “.واضاف ان “القانون بحاجة الى تعديل عاجل لمنع تاجيل الانتخابات محددا فضلا عن تثبيت الرقابة الدولية على الانتخابات سيما الامم المتحدة”.وتابع الخالدي ان “بعض القوى السياسية  اعدت العدة للتزوير عبر البطاقات الالكترونية المسروقة وعددها بالملايين بحسب المفوضية  وهناك اكثر من نصف مليون بطاقة منها لدى محمد الحلبوسي وباقي الكتل المتنفذة فضلا عن ضعف قانون الانتخابات”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *