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التيار الصدري يرفع دعوى قضائية إلى المحكمة الاتحادية بشأن حل البرلمان
مصدر سياسي:تريليون و500 مليار دينار ستذهب الى جيب الحلبوسي بأسم المشاريع!
حزب طالباني يدعو للحوار لحل الأزمة السياسية
ائتلاف المالكي:لن نسمح للصدر بالسيطرة على البلاد
السامرائي للعامري:تحالف عزم جزء حيوي من الإطار وتوجيهات قياداته أوامر
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نائب:البنك المركزي منح مصارف (غلام) 321 مليار دينار حولت معظمها إلى إيران
المالية النيابية:الرواتب لن تتوقف بسبب عدم إقرار قانون موازنة 2022
العراق يعلن عن تفعيل منظومة تبادل البرقيات مع مطارات دول الجوار
العراق يقرر الاستمرار في تزويد لبنان بالوقود لتشغيل المحطات الكهربائية
مجلس الخدمة الاتحادي يعلن عن إطلاق استمارة التعيينات الجديدة
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