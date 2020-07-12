نائب:الحلبوسي خارج العراق “مشغول في لياليه الحمراء”ويرفض عقد الجلسات البرلمانية!

نائب:الحلبوسي خارج العراق “مشغول في لياليه الحمراء”ويرفض عقد الجلسات البرلمانية!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعتبرت عضو مجلس النواب عالية نصيف , الاحد, أن غياب البرلمان وعدم عقد جلساته في ظل صدور عدة قرارت من الحكومة والتي تستوجب مناقشاتها بانه غير موجبة, مؤكدة ان عددا من النواب قدموا مقترحات لتجاوز غياب السلطة التشريعة عن الساحة .وقالت نصيف في تصريح صحفي , ان ” رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يواصل لياليه الحمراء خارج العراق منذ اكثر من 20 يوما ويرفض عقد الجلسات البرلمانية لأنه مشغول بتلك اليالي، واكدت، ان غياب عمل السلطة التشريعية خلال هذه المدة الطويلة امر غير موجوب خاصة وان هناك عدد من القرارات التي أصدرتها الحكومة والتي تستحق المناقشة والتصحيح ” .وأضافت ان ” رئاسة مجلس النواب تلقت عدة مقترحات لاستمرار عمل مجلس النواب الا ان رئاسة المجلس لم تستجيب لحد الان لتلك المقترحات ” .وأوضحت نصيف ان “من بين تلك المقترحات ان يتم طرح موضوع عبر مجموعة (كروب ) أعضاء المجلس ويتم التصويت بالدائرة الالكترونية , كذلك تم طرح تقسيم النصاب الى مجموعتين وفي احدى القاعات من  خارج بناية المجلس ويتم التصويت عبر النافذة الالكترونية”. 

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