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خراب العراق المالكي يدافع عن الخونة
نائب:الحلبوسي خارج العراق “مشغول في لياليه الحمراء”ويرفض عقد الجلسات البرلمانية!
ميليشيا العصائب تطالب الحكومة باصدار أمر قبض بحق ترامب!!
تحالف القوى:ترشيح النائب السابق صلاح الجبوي بديلاً عن غيداء كمبش
نائب يؤكد على أهمية تخليص المنافذ الحدودية من سيطرة الميليشيات
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نائب يؤكد على أهمية تخليص المنافذ الحدودية من سيطرة الميليشيات
ائتلاف المالكي:سبب عدم صرف الأموال إلى وزارة الصحة هو التخوف من ذهابها إلى جيوب التيار الصدري
الكاظمي: “الأشباح”من تسرق المال العام وتبتز المواطنين!
المالية النيابية تخفف من تأثير القرار الأوروبي على إدراج العراق في قائمة الدول عالية المخاطر!
الخدمات النيابية ترفع تواقيع النواب الرافضين لتجديد تراخيص شركات الهاتف النقال
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بدون مشروع استراتيجي أمريكي واضح في العراق لمواجهة النفوذ الإيراني لافائدة من الحوار معها
الحوار الأمريكي العراقي في ظل حكومة التبعية..مصالح البلاد أسبقية متأخرة
محور المقاومة من “كلا كلا أمريكا” إلى”أهلا أهلا بالحبيبة “!!
حكومات العراق الأسوأ عالميا وعلى واشنطن إنقاذ البلاد من النفوذ الإيراني
العراقيون يعيشون أسوأ أيامهم في ظل حكومة الميليشيات والفساد والفشل
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- متابعات خاصة
مقاومة النفوذ الإيراني من أسبقيات الشعب العراقي
قاآني في زيارته الثانية للعراق لتأكيد المصالح الإيرانية في الحوار الأمريكي العراقي
لن يغادر العراق من أزمته المالية بإستمرار سرقة المال العام والفشل الحكومي
#اشتعلت_روحك_خامئني..هاشتاك عراقي بعد تدخله السافر في الشأن الداخلي
المصالح والمحاصصة مفتاح تمرير حكومة الكاظمي
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