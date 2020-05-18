نائب:الحلبوسي فاسد وفاشل ويجب تغييره

نائب:الحلبوسي فاسد وفاشل ويجب تغييره
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن تحالف سائرون رامي السكيني اليوم الاثنين، ان الحديث عن تغيير رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لايوجد فيه خلاف او اختلاف سياسي اكثر مما هو مهني في ادارة مجلس النواب واضعاف المؤسسسة التشريعية، متهما الحلبوسي بالمجاملة والمساومة في ادارة المؤسسة التشريعية.وقال السكينـي في تصريح صحفي، “انني تحدثت منذ البداية ان محمد الحلبوسي اسهم بتقسيم عمل البرلمان وشتت الرأي التشريعي وهناك قلة في القوانين التي شرعت بالإضافة الى انه جامل وساوم وماطل في ادارة المؤسسة التشريعية”، مبينا أن “هناك تخمة في ادارة البرلمان بصورة عشوائية والكثير من الملفات”.وأضاف أن “الحلبوسي جامل في ملف الطعون لاكثر من 12 نائب جعلها وتعامل معها سياسيا بالإضافة الى قضية حضور النواب والنصاب الغير مكتمل والكثير من الخروقات”.وأشار السكيني إلى أن “الحلبوسي اضعف المؤسسة التشريعية ولم يكن لديها ادنى هيبة امام المؤسسة التنفيذية”، لافتا إلى أن “الحلبوسي لم يقم بأستجواب وزيرا بل حتى على مستوى الاسئلة الشفهية على اقل تقدير لم يقم بها”.

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