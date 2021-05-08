نائب:الحلبوسي يرفض اعتماد البطاقة البايومترية في الانتخابات القادمة لغرض التزوير

نائب:الحلبوسي يرفض اعتماد البطاقة البايومترية في الانتخابات القادمة لغرض التزوير
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس كتلة بيارق الخبير النيابية محمد الخالدي، السبت، عن رفض حزب “نقدم” برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اعتماد البطاقة الباومترية خلال الانتخابات المبكرة، مبينا ان اعتماد اليات بدائية سيعيد سيناريو تزوير الانتخابات في عام 2018.وقال الخالدي في تصريح صحفي، ان “القوى السياسية الكبيرة ترغب في عدم اعتماد البطاقة الباومترية خلال الانتخابات المبكرة مهما كلف الامر”، مبينا أن “ الحلبوسي وحزبه ابرز المعارضين فضلا عن قوى سنية متنفذة من اجل الحصول على مقاعد انتخابية بطرق مختلفة”.وأوضح الخالدي، ان “هناك كارثة في قانون الانتخابات وهي عدم اجراء الانتخابات بطريقة البايومترية ما سيعيد القوى السياسية ذاتها، فضلا عن وجود فقرة تشير الى استخدام العد والفرز اليدوي في حال الطعن فيها ما سيؤدي الى تشكيك المواطن في النتائج سلفا”.وكان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي أكد في وقت سابق، أن أغلب الطعون المقدمة على قانون الانتخابات وجهات نظر واجتهادات شخصية، مشيرا الى أن موعد الانتخابات في العاشر من شهر تشرين المقبل ثابت. 

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