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- شبكة اخبار العراق
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نائب:الدورة البرلمانية الرابعة برئاسة الحلبوسي هي الأسوأ منذ تشكيل أول برلمان عراقي
نائب:الحلبوسي يرفض اعتماد البطاقة البايومترية في الانتخابات القادمة لغرض التزوير
حزب الدعوة:لا انتخابات نزيهة بوجود الكاظمي
حزب طالباني:القضاء في الإقليم مسيس خاضع لسيطرة العائلة البارزانية
نائب:عزوف الشعب عن المشاركة في الانتخابات القادمة بسبب فشل الكاظمي
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الزراعة النيابية:ميليشيات حشدوية وراء إحراق حقول سلة الحبوب العراقية
الاقتصاد النيابية:تسديد ديون العراق تنتهي في عام 2048
الطاقة النيابية تطالب بدمج وزارتي الكهرباء والنفط
نائب:وزير الكهرباء “الصدري” فاشل وإقالته بعد الاستجواب البرلماني
الخارجية:600 مليون يورو حجم الأموال العراقية المجمدة في ايطاليا
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- رياضية
اليوم ..المواجهة بين برشلونة ونظيره أتلتيكو مدريد
وقفة مع ( درجال) .. ليس كل الكرات (هدفاً) أيها الكابتن، وليست كل الملاعب ( قطرية ) ايضاً !
تأجيل مباريات دوري الدرجة الاولى لكرة السلة العراقية بسبب حظر التجوال
كوريا الشمالية تنسحب من بطولة العالم لكرة القدم
اليوم..مباراة بين مانشستر سيتي ونظيره سان جيرمان
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- تحقيقات
إيران تمنح الصين مشاريع استراتيجية في العراق بحكم النفوذ
شركة أمريكية متعاقدة مع البنتاغون تمول ميليشيات الحشد عن طريق الفياض والعامري
خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
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- متابعات خاصة
صواريخ إيران الباليستية لدى ميليشيا الحشد والحوثيين وعواقبها المزعزعة لأمن المنطقة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
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