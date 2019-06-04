نائب:الخلافات السياسية تعرقل إكمال حكومة عبد المهدي

نائب:الخلافات السياسية تعرقل إكمال حكومة عبد المهدي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف الإصلاح عباس عليوي، الاثنين، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عازم على إكمالالكابينة الوزارية بعد انتهاء عطلة عيد الفطر رغم اعتراض وخلافات الكتل السياسية، فيما اعتبر تصريح رئيس الوزراء باتخاذ إجراءات في حال عدم تقديم أسماء المرشحين بمثابة رمي الكرة بملعب الكتل السياسية وإحراجها.وقال عليوي في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “تحالفي سائرون والفتح منحوا عبد المهدي الضوء الأخضر في اختيار اسماء الوزراء المتبقين للإسراع في إكمال الكابينة إلا إن الخلاف القائم في الوقت الحالي على وزارة الدفاع فقط”، لافتا إلى إن “تساؤلات الفتح وسائرون لعبد المهدي عن سبب عدم إكمال الكابينة الوزارية وضعته في حرج ودفعته للتصريح باتخاذ إجراءات في حال عدم تقديم أسماء المرشحين بعد عيد الفطر المبارك”.وأضاف أن “التصريحات الأخيرة تعد بمثابة رمي الكرة بملعب الكتل السياسية وإحراجها أمام الجمهور لتقديم أسماء المرشحين وترك الخلافات السياسية”، مبينا أن “عبد المهدي جاد في إنهاء ملف الكابينة الوزارية بعد عيد الفطر وسيقدم الأسماء إن اتفقت الكتل السياسية أو لم تتفق”.

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