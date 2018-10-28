نائب:العراق البلد الوحيد في العالم مناصب الدولة تعرض للبيع
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب محمد الخالدي، الاحد، عن شبهات ببيع مناصب حساسة في الدولة بينها منصب محافظ بابل، فيما دعا مجلس النواب لاتخاذ إجراءات صارمة وفتح التحقيق حول ملابسات الموضوع.وقال الخالدي في تصريح صحافي له اليوم: انه”مع الاسف ما يجري في العراق من بيع للمناصب دليلُ على ضعف الرقابة، ونحن أكدنا بأن الجهاز التشريعي والرقابي يجب أن يكون له دور كبير”. موضحاً بأن “القضاء العراقي يجب أن يكون له دور في التحري عن قضية بيع مناصب الدولة”.وأضاف، أن”العديد من حالات بيع المناصب في العراق منتشرة بشكل واسع لكن لم يكشف عنها بشكل واضح، فيما كشف تسريب التسجيل الصوتي الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بأن هناك تدخلات دولية في الانتخابات النيابية الأخيرة وعرض شراء مقعد نيابي مقابل اموال وهذا له تداعيات خطيرة على المواطن العراقي الذي سُلب حقه في عملية الاقتراع التي شهدتها البلاد”.ورجح الخالدي، أن”تكشف التحقيقات في حال اجراؤها عن العديد من الحالات لـ “بيع وشراء” مناصب حساسة في الدولة، كما تم الكشف عن انتخاب محافظ بابل والتي اشيعت حولها العديد من علامات الاستفهام بعد عرض المنصب للبيع”.ودعا الخالدي مجلس النواب، الى”إيقاف هذه الإعمال التي جعلت من العملية السياسية عبارة عن “مهزلة”، مؤكداً بأن “البرلمان العراقي ان لم يتخذ قراراً صارماً حول عمليات البيع والشراء للمناصب فأنه شريك في هذا الموضوع، كما عليه بتوجيه القضاء لتحمل مسؤوليته”.