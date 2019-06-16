نائب:العراق خسر 213 مليون دولار لعدم التزامه بالتعهدات الدولية

بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر النائب عن ديالى احمد مظهر الكروي، الأحد، من خسارة العراق اموالاً قدمتها الدول المانحة تقدر بـ 213 مليون دولار.وذكر الكروي في بيان ، أنه “باختصار شديد العراق قد يخسر (213) مليون دولار أي ما يعادل اكثر من (253) مليار و (470) مليون”، مبيناً أنها، “تمثل منح مالية من (27) دولة خصصت هذه الأموال لدعم مشاريع خدمية وبرامج في المناطق المحررة والمتضررة من الارهاب بسبب عدم تحويل الحكومة المركزية الى الان مبلغ (46) مليار دينار يمثل حجم مساهمتها في الانشطة والمساعدات الدولية رغم ان مبلغ التحويل ادرج ضمن جدول الفقرة (70) في جدول المناقل الية لسنة (2019) في الموازنة”.وتابع أن “الدول المانحة لا يمكنها تقديم الاموال للعراق دون التزام العراق بتعاهداته الدولية في ملف تقديم ما عليه من مساهمات مالية وبالتالي الخاسر الأكبر ما يحدث هي المناطق المحررة، والمتضررة من الارهاب وعلى سبيل المثال مشروع طريق بحيرة حمرين والذي يعد من الطرق الاستراتيجية في ديالى كونه ممر بري لاكثر من ربع مليون نسمة سيجري تمويله من اموال الدولة المانحة وعدم تسديد العراق ما بذمته استحقاقات مالية ستؤدي إلى تاخر إنجاز المشروع والمتضرر الاكبر هو المواطن”.وتابع قائلاً: “سؤالنا إلى رئيس مجلس الوزراء ماهي الأسباب التي تقف وراء تاخر دفع مستحقات العراق رغم أهمية الموضوع والذي سيعطي إشارة الضوء في دفع الدول المانحة إلى تقديم تعهداتها المالية في دعم العراق والمناطق المحررة والمتضررة من الارهاب”.