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مصادر: 20 مليار دينار “ثمن” دفاع الكعبي عن ذكرى علوش
نائب:العراق خسر 213 مليون دولار لعدم التزامه بالتعهدات الدولية
تحالف سائرون يطالب حضور عبد المهدي وكابينته إلى مجلس النواب لبيان”المنجز”من برنامجه الحكومي
تقرير بريطاني:أمريكا صرفت على العراق “تريلون دولار” لكي تسلمه إلى إيران
مصدر سياسي يكشف عن أسماء المرشحين لأهم المناصب في حكومة مسرور
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نائب:العراق خسر 213 مليون دولار لعدم التزامه بالتعهدات الدولية
الهنين:وضع الكهرباء مستقر في العراق!
ائتلاف النصر:عبد المهدي سيسبب خسارة مالية للعراق بقيمة 30 تريليون دينار
نائب:سرقة (9) مليارات دولار سنوياً من إيرادات الكمارك
وزارة النقل تدافع عن نفسها :الخط البري بين العراق وأرمينيا عبر إيران ليس لنقل المخدرات الإيرانية !
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