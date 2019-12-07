نائب:العراق خسر (6) تريليون دينار بسبب عدم تسليم حكومة الإقليم إيرادات تصدير النفط إلى بغداد

نائب:العراق خسر (6) تريليون دينار بسبب عدم تسليم حكومة الإقليم إيرادات تصدير النفط إلى بغداد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو مجلس النواب، جواد الموسوي، اليوم السبت، إن العراق خسر نحو 6 تريليون و600 دينار خلال 8 أشهر، بسبب عدم تسليم إقليم كردستان النفط إلى بغداد، فيما اتهمت النائب انعام الخزاعي، رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي ووزير المالية فؤاد حسين بتوفير الغطاء القانوني للإقليم في هذا الجانب، ودعت إلى محاسبتهما.وذكر الموسوي في مؤتمر صحفي مشترك مع النائب انعام الخزاعي، أن “هناك ايرادات مهدورة بتريليونات الدنانير العراقية كان يتوجب على الحكومة المستقيلة تتبعها لكنها اخلت بالحفاظ على المال العام”، مبينا أن “اقليم كردستان خالف قانون الموازنة العامة 2019، والذي نصت المادة 10 منه على تسليم 250 الف برميل يوميا مقابل استلام حصـة الاقليم من الموازنة الاتحادية”.وأضاف، أن “تخلف الاقليم عن تسليم كميات النفط المتفق عليها الى شركة التسويق الوطنية (سومو) يترتب عليه اقتطاع قيمة هذه الكمية من حصة اقليم كردستان، لكن وزير المالية خالف نص القانون واستمر بتمويل الاقليم بكامل الحصة”.وأشار النائب جواد الموسوي، إلى أن وزارة النفط ردت في أيلول الماضي، على كتاب وجهه مع زميلته النائب انعام الخزاعي طلبا فيه تحديد مبلغ الضرر المالي عن تخلف اقليم كردستان عن تسليم النفط الى شركة (سومو) الوطنية، بأن الأمر “كلف الموازنة المالية الاتحادية، نحو 6 تريليون و600 مليار دينار منذ بداية العام 2019 ولغاية شهر اب الماضي فقط، وفقاً لاحصاءات رسمية للوزارة “.من جانبها، قالت انعام الخزاعي في المؤتمر الصحفي ذاته، إن “الحكومة الجديدة ملزمة بعدم الانخراط في اي اتفاق نفطي جديد دون استرجاع المبالغ المذكورة من الاقليم الى خزينة الدولة”.ودعت عضو مجلس النواب، إلى “اخضاع عادل عبد المهدي ووزير المالية الحالي فؤاد حسين إلى القضاء ومطالبتهما بتسليم تلك المبالغ بسبب توفيرهما الغطاء الحكومي للاقليم لاستلام كافة الحصة دون تسليم برميل واحد منذ بداية العام الحالي وحتى الآن”.

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