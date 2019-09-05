نائب:العراق “هش” وعلى الولايات المتحدة مواصلة دعمه

نائب:العراق “هش” وعلى الولايات المتحدة مواصلة دعمه
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب عن كتلة المستقبل المعارضة سركوت شمس الدين، الخميس، على ضرورة استمرار دعم التحالف التي تقوده الولايات المتحدة الاميركية ضد “داعش” للعراق.وذكر مكتبه الإعلامي، في بيان،إن “شمس الدين بحث شمس الدين خلال لقائه بعضو الكونغرس الاميركي دون باير في العاصمة واشنطن، تعزيز العلاقات بين مجلس النواب العراق والكونجرس”.وقال شمي الدين، إن “العراق في حالة هشة تتطلب دعمًا مستمرًا من الولايات المتحدة دون جره إلى صراع إقليمي”.وأضاف أن “قوات الأمن العراقية بما يها البيشمركة حققت نجاحًا كبيرًا على لإرهاب في السنوات الماضية، وأن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد “داعش” يجب أن يواصل دعمه لها، للقضاء بشكل نهائي على التهديدات الارهابية التي تظهر بين الحين والاخر”.وحث شمس الدين على “استمرار المساعدات العسكرية الأمريكية لقوات الأمن العراقية ليتمكن العراق من إعادة بناء المدن المحررة”.والمح عضو كتلة المستقبل النيابية المعارضة بأن “عضو الكونغرس دون باير أكد دعمه للعملية الديمقراطية في العراق، وخاصة بناء العلاقات مع مجلس النواب، ملمحاً بان العراقيين سطروا اروع صور التضحية والبطولة في الدفاع عن بلدهم في حربهم ضد الارهاب”.

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