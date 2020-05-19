نائب:الكاظمي ضعيف الشخصية وإيران وراء تعيينه على المخابرات ورئاسة الوزراء

نائب:الكاظمي ضعيف الشخصية وإيران وراء تعيينه على المخابرات ورئاسة الوزراء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بين النائب المستقل باسم خشان، الثلاثاء، أن التدرج الوظيفي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في جهاز المخابرات وصولا الى منصب رئاسة الوزراء يثير الشك.وقال خشان في تصريح صحفي، إن “التدرج الوظيفي للكاظمي في جهاز المخابرات لم يشهده موظف حكومي سابق حيث انه في فترة قليلة ترأس الجهاز ومن ثم رشح لمنصب رئاسة الوزراء وهو ضعيف الشخصية وتحصيله الدراسي متأخر”، لافتا الى ان “التدرج الوظيفي للكاظمي يثير الشك”.وأضاف أن “الكاظمي مدعوما من ايران للحصول على تلك المناصب الحساسة في الحكومة العراقية”، مبينا أن “الحقائق ستظهر خلال الأيام المقبلة عن حكومة الكاظمي”.

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