نائب:الكاظمي مصيره الفشل

نائب:الكاظمي مصيره الفشل
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس كتلة “بيارق الخير” النائب محمد الخالدي، الثلاثاء، أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيكون مصيرها الفشل كبقية الحكومات بسبب قبول الكاظمي بالمحاصصة.وقال الخالدي في تصريح صحفي، إن “كافة الحكومات التي جاءت فشلت بما فيها حكومة مصطفى الكاظمي الحالية”، مبينا ان “الكاظمي سيفشل حتما بسبب قبوله بالمحاصصة والضغوط السياسية التي تمارس عليه في المناصب والوزارات وغيرها”.وأشار الخالدي إلى أن “حكومة الكاظمي سوف تفشل أيضا بسبب غياب الرؤية والتخطيط وقلة الأموال”.وكان النائب عن تحالف الفتح، محمد البلداوي أكد في تصريح سابق ، ان تحالفه لديه ملاحظات حول أداء الحكومة، مبينا ان التحالف قدم طلبا لاستضافة الكاظمي للتباحث والمناقشة حول جملة ملفات مهمة. 

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