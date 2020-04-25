نائب:الكاظمي يواجه عقبة بسبب الانقسام السني على المناصب

نائب:الكاظمي يواجه عقبة بسبب الانقسام السني على المناصب
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، السبت، عن تفاصيل المفاوضات السياسية بشأن تشكيل حكومة مصطفى الكاظمي، مبينا ان الكاظمي يوجه عقبة كبيرة وهي الانقسام السني بسبب الخلاف على المناصب.وقال الزيادي في تصريح صحفي، ان “الكتل الكردية قبلت بدعم حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بعد حصولها على ثلاث وزارات كانت بعدتها في زمن عبد المهدي”.واضاف ان “القوى السنية منقسمة بشكل كبير بشأن اختيار رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي للوزراء القوى السنية ما ادى الى وجود عقبة حقيقية في تمرير الكاظمي”.وأوضح الزيادي، أن “المفاوضات صعبة للغاية لدعم الكاظمي بسبب اصرار بعض الكتل على اختيار وزراء من المستقلين او المتحزبين”. 

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