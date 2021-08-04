نائب:اللجنة العليا للإصلاح “كذبة”

نائب:اللجنة العليا للإصلاح “كذبة”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو مجلس النواب باسم خشان، اليوم الاربعاء، إن اللجنة العليا للاصلاح (كذبة ساذجة) لن تنطلي على الشعب العراقي.وقال خشان في تصريح صحفي، إن “عقد أول اجتماع للجنة العليا للإصلاح قبل موعد الانتخابات يعتبر (كذبة كبيرة وساذجة) تمارسها حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على الشعب العراقي”.وأضاف: “متى سيتم إصدار القرارات ومتى يتم العمل بها ولم يتبق من عمر الحكومة سوى شهرين”، مشيراً إلى أن “الحكومة تعتقد ان العراقيين يصدقون هذه لعبة”.وتابع خشان، أنه “اذا استمرت إدارة العراق بهذه السذاجة فإن الوضع سيبقى على ما هو عليه لذلك يجب على الشعب العراقي فرض ارادته بإختيار شخصيات كفوءة وتغيير مسار الدولة المتخبط الذي فرض عليه منذ العام 2003”.

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