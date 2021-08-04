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العراق وإستونيا يؤكدان على تعزيز العلاقات بينهما
الاتحاد الأوروبي يؤكد على دعم العراق في إجراء الانتخابات بموعدها المحدد
الصالحي يطالب الحكومة بالكشف عن “فقدان” 25 مليار دولار من التحويلات المالية
نائب يطالب الادعاء العام بإيقاف تعاقد وزارة البلديات مع شركة باي واتر على مشروع تحلية مياه البصرة
نائب:اللجنة العليا للإصلاح “كذبة”
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الصالحي يطالب الحكومة بالكشف عن “فقدان” 25 مليار دولار من التحويلات المالية
نائب يطالب الادعاء العام بإيقاف تعاقد وزارة البلديات مع شركة باي واتر على مشروع تحلية مياه البصرة
نائب:اللجنة العليا للإصلاح “كذبة”
المالية النيابية:لا يمكن للوزارات اطلاق التعيينات دون موافقة مجلس الخدمة الاتحادي
مزارعي البصرة: إيران دمرت الثروة السمكية
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الكاظمي والتيار الصدري وحيتان الفساد وراء إنهيار المنظومة الكهربائية
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
أهالي السليمانية وحلبجة يطالبون بالإنفصال عن حكومة البارزاني والتعامل المباشر مع بغداد
لن يكشف عن قتلة النشطاء والمتظاهرين إلا بعد إلغاء ميليشيا الحشد الإرهابية
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- متابعات خاصة
حكومة الكاظمي متورطة بقتل النشطاء لحمايتها للجهات المنفذة
المستعمرات الإيرانية العراق وسوريا ولبنان واليمن في ” ظلام دامس”
معهد واشنطن ينصح بايدن بضربة موجعة لميليشيا الحشد الشعبي
الأحزاب الشيعية تبيع العراق بالجملة والمفرد
التزوير وانعدام الشفافية وفساد القضاء من عوامل تهديد مصداقية الانتخابات القادمة
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