نائب:النقاط الخلافية التي تخص موازنة الإقليم لم يتم التطرق إليها

نائب:النقاط الخلافية التي تخص موازنة الإقليم لم يتم التطرق إليها
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت عضو مجلس النواب عالية نصيف , الأحد , انه لم يتم التقرب وفتح نقاش بخصوص النقاط الخلافية التي تخص الإقليم لغاية الان , مبينة ان اللجنة ستستمر باستضافة الوزراء المعنيين والمحافظين .وقالت نصيف في تصريح صحفي، إن “اللجنة المالية النيابية ناقشت العديد من المقترحات التي تم طرحها خلال القراءة الثانية حيث تم تضمين العديد منها ” .وأضافت ان ” النقاط الخلافية التي تخص الإقليم لم يتم التطرق اليها لغاية الان ” , مشيرة الى ان ” اللجنة مستمرة باستضافة الوزراء المعنيين بالموازنة وكذلك استمرارها باستضافة المحافظين ” .وكان مصدر في اللجنة المالية اكد امس أن اللجنة ستنتهي من اعداد الصياغة القانونية لمشروع الموازنة وعرضها للتصويت خلال عشرة أيام.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *