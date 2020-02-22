نائب:انقسام كبير داخل تحالف القوى حول التصويت على حكومة علاوي

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تحالف القوى العراقية، عبدالله الخربيط، السبت (22 شباط 2020)، عن خلافات داخل القوى السياسية السنية أدت لانقسامها على بعضها بشأن التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي.

وقال الخربيط في حديث صحفي، إن “تحالف القوى العراقية لم يحسم أمره بشكل نهائي حتى الآن، بشأن التصويت على منح الثقة لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، من عدمه، لما يعانيه من خلافات وانقسامات داخلية، اذ أن عدداً كبيراً من أعضائه ما زالوا بين المؤيد والمعارض على منح الثقة للحكومة الجديدة”.

وأضاف، أن “الانقسام داخل تحالف القوى بشأن تشكيل الحكومة ما يزال قائماً حتى الآن، لذا فإن الموقف لم يحسم بعد بشكل نهائي اتجاه القبول بعلاوي أو رفضه”.