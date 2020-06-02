نائبة كردية تتهم حزبي بارزاني وطالباني في الاستحواذ على مناصب مفوضية انتخابات الإقليم

نائبة كردية تتهم حزبي بارزاني وطالباني في الاستحواذ على مناصب مفوضية انتخابات الإقليم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهمت النائبة المستقلة يسرى رجب، الثلاثاء ، الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان العراق في بتعيين شخصيات غير مستقلة داخل مفوضية الانتخابات، مشيرة إلى أن نهج الحزبين بالاستحواذ على المناصب سيدفعنا لاقامة شكاوى أمام الجهات القضائية.وقالت رجب في تصريح  صحفي، إن “استمرار نهج الحزبين الحاكمين في الإقليم بالاستحواذ على المناصب داخل مفوضية الانتخابات يدفعنا لإقامة شكاوى أمام الجهات القضائية العليا وربما أمام الأمم المتحدة”.وأضافت، أن “هناك شبهات وخروقات رافقت عملية الانتخابات عام ٢٠١٨ بسبب مفوضية الانتخابات التي جرت وفق مبدا المحاصصة السياسية”، مبينا أن “القوى الكردية المعارضة لن تسمح بتكرار نفس الأخطاء التي حدثت سابقة كما لن نسمح تفرد الحزبين الحاكمين بتعيين شخصيات تابعة لها داخل مفوضية الانتخابات”.وأشارت رجب إلى أن “كل الطرق متاحة أمامنا لأبطال تعيين أي شخصية تمت المصادقة عليها داخل مفوضية إقليم كردستان والإتيان بشخصيات مستقلة لضمان سير عملية الانتخابات المبكرة”. 

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