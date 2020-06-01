نائب:تأخير إكمال الحكومة بسبب الخلافات السياسية

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت النائبة في ائتلاف النصر، ندى شاكر جودت، الاثنين (01 حزيران 2020)، عن سبب خلو جدول اعمال البرلمان من فقرة التصويت على اكمال الكابينة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما تحدثت عن سبب عطّل تمرير الوزارات الشاغرة.وقالت جودت في حديث صحفي، إن “الخلافات السياسية ما تزال قائمة بين الكتل السياسية على بعض الاسماء التي تم ترشيحها للحقائب الوزارية الشاغرة، وهذا ما جعل جدول اعمال مجلس النواب يخلو من فقرة التصويت على اكمال الكابينة الحكومية”.واضاف أن “جلسة البرلمان ستناقش الازمات التي تم بها البلاد، الصحية والاقتصادية على رأسها فضلا عن مناقشة بعض القوانين المهمة”.وشددت جودت على “ضرورة حسم هذا الملف قبل انطلاق الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الامريكية في منتصف حزيران الجاري”.وكان مجلس النواب، قد حدد أمس الاحد (31 أيار 2020)، الثالث من حزيران موعداً لعودة جلساته.وقالت هيأة الرئاسة في بيان ، إن “مجلس النواب سيعقد جلسته الاعتيادية يوم الاربعاء الموافق 3 / 6 /2020، الساعة الواحدة ظهرا لقراءة ومناقشة عدد من القوانين المدرجة على جداول اعماله”.