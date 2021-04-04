نائب:تيار الحكمة سحب طلب استجواب محافظ البنك المركزي لكي لايزعل الصدر!!

نائب:تيار الحكمة سحب طلب استجواب محافظ البنك المركزي لكي لايزعل الصدر!!
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن دولة القانون عبد الهادي السعداوي، الأحد، عن قيام تيار الحكمة  بزعامة عمار الحكيم سحب طلب استجواب محافظ البنك المركزي مصطفى غالب لأسباب مجهولة، لافتا الى وجود مؤاخذات كثيرة على أداء سياسة محافظ البنك المركزي.وقال السعداوي في حديث صحفي، إن “استجواب محافظة البنك المركزي قد سحب لأسباب مجهولة من قبل تيار الحكمة أو ما يعرف بتحالف عراقيون”.وأضاف أن “هناك تحفظا على أداء المحافظ ومنها صعود أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، فضلا عن نافذة مزاد بيع العملة الفاسدة. يذكر ان محافظ البنك المركزي مرتبط بالتيار الصدري هو والكاظمي وبدعم من مقتدى قرروا رفع سعر صرف الدولار  ضد الشعب العراقي وخاصة الفقراء والمساكين منه.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *