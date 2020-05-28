نائب:حكومة الكاظمي “الفيسبوكية” لم تعي حتى اللحظة حجم الكارثة في العراق

نائب:حكومة الكاظمي “الفيسبوكية” لم تعي حتى اللحظة حجم الكارثة في العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- هاجم مقرر خلية الازمة البرلمانية جواد الموسوي، الخميس، حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بسبب الخطر الصحي الذي تعيشه البلاد في ظل تفشي فيروس كورونا، معتبرا ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي “الفيسبوكية” لم تعي حتى اللحظة حجم الكارثة. وقال الموسوي في بيان ، ان”الحكومة الجديدة ما تزال عاجزة عن إصدار اجراءات حازمة للتصدي للوباء وتتخذ من منصة فيس بوك منبرا للحديث عن تحركاتها وبالتالي فانها حكومة فيسبوكية بامتياز لا تحاكي الواقع الذي ينذر بكارثة كبيرة قد تواجه الواقع الصحي في البلاد وتحديدًا بغداد”. واستغرب الموسوي من “الأساليب التي تتخذها حكومة الكاظمي في مواجهة الفيروس وعملها بشكل منفرد دون الأخذ بعين الاعتبار توصيات خلية الازمة النيابية ولجنة الصحة والبيئة فضلا عن المختصين”.وحمل الموسوي الحكومة الجديدة مسؤولية “انهيار النظام الصحي في قابل الأيام والذي قد ترتب عليه ازدياد في أعداد الإصابات”، مشيرا الى ان”العمل بين خلية الازمة البرلمانية وخلية الازمة الحكومية المرقمة 55 حقق نتائج إيجابية ملموسة على ارض الواقع، الا ان التصدي لهاتين الخليتين من قبل بعض الجهات عرقل عملهما لإنهاء هذا الفيروس بفترة وجيزة”. وحذر الموسوي من “ازدياد عدد الإصابات في ظل عدم وجود منهج أو خطة واضحة للحكومة الجديدة للتعاطي مع هذه الازمة واقعيًا، وانقاذ حياة الآلاف من المواطنين فعدم الاكتراث والاستهتار بأرواح المواطنين فضلا عن إبراز العضلات في الإعلام قد يصل بنا الى أمور لا يحمد عقباها وتخرج المستشفيات في عموم البلاد عن السيطرة”.

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