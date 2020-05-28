نائب:حكومة الكاظمي “الفيسبوكية” لم تعي حتى اللحظة حجم الكارثة في العراق

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
الزراعة النيابية تطالب الحكومة بالضغط على تركيا لزيادة الحصة المائية
نائب:دول خليجية قدمت عروضا للعراق في مجال الطاقة أرخص بكثير من أسعار إيران
كمارك الإقليم تنفي وجود 20 منفذاً غير رسمياً
نائب:وزارة الصناعة تهدر 100 مليون دولار سنوياً
صالح:الأزمة الاقتصادية والمالية ستستمر إلى الربع الأول من العام المقبل
-
- رياضية
- تحقيقات
الحوار الأمريكي العراقي في ظل حكومة التبعية..مصالح البلاد أسبقية متأخرة
محور المقاومة من “كلا كلا أمريكا” إلى”أهلا أهلا بالحبيبة “!!
حكومات العراق الأسوأ عالميا وعلى واشنطن إنقاذ البلاد من النفوذ الإيراني
العراقيون يعيشون أسوأ أيامهم في ظل حكومة الميليشيات والفساد والفشل
لن يستقر العراق ولا مستقبل له إلا بحل ميليشيات الحشد الشعبي
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
- اذاعة INN