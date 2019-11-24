نائب:زعل أمريكا على عبد المهدي بسبب زيارته للصين!

نائب:زعل أمريكا على عبد المهدي بسبب زيارته للصين!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة الدفاع النيابية مهدي تقي امرلي،  الأحد،  أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يدفع ضريبة بسبب زيارته إلى جمهورية الصين الشعبية.وقال أمرلي في تصريح  صحفي , ان ” امريكا وبعض الدول الأخرى استغلت التقصير الحكومي سعيا لمنع العراق من إجراء تعاقدات مع الصين على شراء الأسلحة المتطورة وغيرها من اتفاقات استثمارية  ” , مبينا ان ” زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ابغضت الولايات المتحدة الامريكية ولآن يدفع ضريبة هذه الزيارة ” .وأضاف  أن ” أمريكا تضغط بشكل أو بآخر تسعى لمنع القائد العام للقوات المسلحة التعاقد مع الشركات الصينية أو الروسية على شراء سلاح ” , مشيرا الى ان ” التدخل الأمريكي بالشأن العراقي تجاوز الخطوط الحمر “.

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