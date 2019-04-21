نائب:سائرون تقايض رئاسة لجنة الأمن والدفاع النيابية مقابل تمرير مرشح الداخلية

نائب:سائرون تقايض رئاسة لجنة الأمن والدفاع النيابية مقابل تمرير مرشح الداخلية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، الأحد، 21 نيسان، 2019، إن تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ربط حسم مرشح وزارة الداخلية بتسمية عضو فيه رئيساً للجنة الامن والدفاع في البرلمان، فيما كشف عن اخر التطورات المتعلقة بتسمية الوزارات الثلاث المتبقية.وذكر الموسوي في تصريح صحفي ، أن، “تحالف سائرون ربط حسم مرشح وزارة الداخلية بتسمية رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية وهو ما أخر حسم القضية طيلة الفترة الماضية”.وأضاف أن، “المفاوضات الأخيرة بين سائرون والفتح والكتل الأخرى توصلت إلى إعادة ترشيح مرشحة تحالف المحور سفانة الطائي إلى حقيبة التريبة، ومرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني القاضي فاروق أمين إلى حقيبة العدل”، فيما أكد طرح عدة مرشحين لوزارة الدفاع”.وأكد إن، “الكتل السياسية خولت رئيس الحكومة باختيار مرشح واحد لوزارة الدفاع من بين أربعة أسماء عرضت أمامه”. وأشار النائب عن تحالف الفتح إلى أن، “مرشح كتلة ائتلاف الوطنية نجاح الشمري عليه ملف في هيئة المساءلة والعدالة ولديه أيضا الجنسية الدنماركية، أما سليم الجبوري فتكاد تكون حظوظه قليلة كونه غير مدعوم من كتلتي الإصلاح والبناء”.وبين النائب أن، “رئيس مجلس الوزراء أصر على حسم ملف الوزارات الشاغرة في جلسة واحدة دون تجزئتها إلى مرحلتين أو أكثر”، منوها إلى ان “أسماء مرشحي العدل والتريبة والدفاع تكاد تكون قد حسمت باستثناء مرشح حقيبة الداخلية”.وتابع أن “لجنة الأمن والدفاع من أهم اللجان البرلمانية كونها تشرف على عمل وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي والأمن الوطني والمخابرات”، مؤكدا ان “ما يهم تحالف الفتح إبقاء كتلة سائرون مع التحالف الداعم للحكومة عادل عبد المهدي”.وأكد الموسوي أن خلال “اليومين المقبلين ستحسم اللجنة السداسية (المكونة من تحالفي الفتح وسائرون) مرشح وزارة الداخلية ورئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية”، متوقعا “التصويت على مرشحي الوزارات الشاغرة ورؤساء اللجان البرلمانية الدائمة سيكون في الجلسة الأولى أو الثانية من جلسات الأسبوع المقبل”.وأشأر إلى أن “تقسيم رئاسات اللجان البرلمانية بين الكتل بات مرتبطا باستكمال الوزارات الأمنية وتحديدا وزارة الداخلية”، لافتا إلى أن “تحالف الفتح رفض الكثير من الأسماء التي قدمها تحالف سائرون كمرشحين لوزارة الداخلية”.

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