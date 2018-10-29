نائب:شرعية الحكومة في خطر

بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن كتلة النهج الوطني حازم الخالدي، اليوم الاثنين، ان شرعية الحكومة في خطر جراء محاولات العديد من النواب من اجل اسقاط الثقة بعدة وزراء لفقدانهم الشروط الدستورية.وقال الخالدي في بيان ، ان “شرعية الحكومة في خطر جراء تصاعد محاولات العديد من اعضاء مجلس النواب لأسقاط الثقة بعدة وزراء بسبب فقدانهم لمؤهلات والشروط التي لزم الدستور بتوفرها فيهم”.واضاف “قد يتجاوز عدد هؤلاء الوزراء الى الحد الذي يجعل ما يتبقى من اعضاء الكابينة الحكومية اقل من النصف + 1 الذي اشترطته المحكمة الاتحادية لإمضاء واقرار الحكومة وعندها تصبح الحكومة فاقدة للشرعية وتسقط دستورياً”.واوضح الخالدي ان “عملية عرض المرشحين للوزارات لا تكتمل مقدماتها الشكلية الا بإتمام عملية التحقق وتحصيل الاجوبة الواضحة والردود الصريحة من الهيئات والجهات المعنية بالتأكد من ذلك كهيئة النزاهة والمساءلة والعدالة والجهة المعنية بالتحقق من القيود الجنائية للمرشحين وهو مالم يحصل بخصوص الوجبة الاولى التي عرضها رئيس الوزراء المكلف فضلاً عن استفاضة الشواهد والادلة التي تشير لفقدان بعض المرشحين لتلك الشروط والمؤهلات وهو ما يعني عدم احراز صحة التصويت على أولئك المرشحين ويتطلب اعادة النظر بعميلة التصويت عليهم”.