نائب:غالبية الكتل السياسية اتفقت على استخدام النظام البايومتري في الانتخابات القادمة

نائب:غالبية الكتل السياسية اتفقت على استخدام النظام البايومتري في الانتخابات القادمة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف سائرون، جواد الموسوي، الأحد (27 أيلول 2020)، أن غالبية الكتل السياسية اتفقت على إجراء الانتخابات وفق ’’النظام البايومتري’’.وقال الموسوي، في حديث متلفز، إن “أكثر أعضاء مجلس النواب متفقون على اعتماد نظام التصويت البايومتري، في قانون الانتخابات الجديد”.وأضاف، أن “الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون مفصلية وحاسمة بالنسبة للقوى السياسية والشعب العراقي”، لافتاً إلى أن “هناك توافقات وصلت إلى مرحلة كبيرة بشأن القانون الجديد”؟وأشار إلى أن “البرلمان سيحسم ملف فقرة الدوائر المتعددة، في جلسة الـ 10 من شهر تشرين الأول المقبل”.وعقد مجلس النواب يوم أمس، جلسته الخاصة بالتصويت على على فقرة الدوائر المتعددة، في قانون الانتخابات.وصوت البرلمان على  3 فقرات من تقرير اللجنة القانونية الخاص بفقرة الدوائر الانتخابية بقانون الإنتخابات وهي: وجوب الالتزام بالتجاور الجغرافي وتنوع المكونات داخل كل محافظة واعتماد مبدأ الشفافية والعدالة عند التوزيع الدوائر الانتخابية،عدم جواز تأجيل اي محافظة من الية توزيع الدوائر الانتخابية ولأي سبب كان، وإلالتزام باعتماد الاحصائية السكانية لعام 2010 والصادر من وزارة التخطيط تطبيقاً لأحكام المادة 49 من الدستور.ويوم أمس، أجل مجلس النواب التصويت على فقرة الدوائر الانتخابية إلى يوم السبت الموافق 10/10/2020.

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