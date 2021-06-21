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وزارة التخطيط تحذر من استغلال مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية لاغراض انتخابية
الاقتصاد المالية:الكاظمي تجاوز على قانون الموازنة ويجب إيقاف هدر المال العراقي
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
نائب كردي:12 ألف فضائي في مؤسسة تقاعد الإقليم
نائب:لن تعود الحياة للبرلمان بعد حل نفسه
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أبو الغيط:على إثيوبيا احترام حقوق مصر والسودان في المياه والقوانين الدولية
باكستان تمنع استخدام قواعدها الجوية للعمليات الأمريكية في افغانستان
مرشح خامئني ورجل الإعدامات الأول في إيران يفوز بمنصب الرئاسة
غداً.. رجل الإعدامات الأول في إيران رئيساً لها
الرئيس التونسي يدعو إلى الحوار الوطني لتشكيل نظام سياسي جديد
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وزارة التخطيط تحذر من استغلال مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية لاغراض انتخابية
الاقتصاد المالية:الكاظمي تجاوز على قانون الموازنة ويجب إيقاف هدر المال العراقي
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
نائب كردي:12 ألف فضائي في مؤسسة تقاعد الإقليم
المالية النيابية تطالب بتشريع قانون استرداد الأموال المنهوبة
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- تحقيقات
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
أهالي السليمانية وحلبجة يطالبون بالإنفصال عن حكومة البارزاني والتعامل المباشر مع بغداد
لن يكشف عن قتلة النشطاء والمتظاهرين إلا بعد إلغاء ميليشيا الحشد الإرهابية
إيران تمنح الصين مشاريع استراتيجية في العراق بحكم النفوذ
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تقرير:واشنطن باعت العراق إلى إيران والبلد أصبح القلب النابض لمشروعها التوسعي في المنطقة
رايتس ووتش:عمليات اغتيال الناشطين والمتظاهرين والصحفيين ثلثها نفذت في “عهد الكاظمي”
صواريخ إيران الباليستية لدى ميليشيا الحشد والحوثيين وعواقبها المزعزعة لأمن المنطقة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
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