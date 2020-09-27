نائب:محاربة الفساد لم تتجاوز الخطابات والشعارات

نائب:محاربة الفساد لم تتجاوز الخطابات والشعارات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن تحالف سائرون غايب العميري ، الأحد، بأن مستويات الفساد عرفت خلال السنوات السابقة تفشيا كبيرا في البلاد وهو مارسخ الوضع المتراجع للعراق، مبينا أن البرلمان لم يلتمس خطوات مدروسة لمكافحة الفساد.وقال العميري في تصريح  صحفي، إن “مجلس النواب لم يلتمس أي خطوات مدروسة لملاحقة كبار الفاسدين”، داعيا لجنة مكافحة الفساد برئاسة احمد ابو رغيف الى أن “لاتهاب رؤساء الكتل السياسية والوزراء في فتح الملفات”.وأضاف أنه “الفساد آفة عجزت اللجان كافة لمكافحة الفساد عن محاربتها”، مبينا أن “محاربة الفساد لم تتجاوز حد الخطابات والشعارات التي أطلقتها الحكومات المتعاقبة”.وشدد العميري على “ضرورة عدم التهاون مع كبار الفاسدين سواء كانوا رؤساء كتل سياسية أو وزراء”. 

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