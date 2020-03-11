نائب:مدراء مكاتب الوزراء “دكاكين كبيرة”

بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهم النائب عن ائتلاف “النصر”، فالح الزيادي، الأربعاء (10 آذار 2020)، مدراء مكاتب الوزراء بإدارة الوزارات والسيطرة على مقدراتها.

وقال الزيادي في حديث صحفي، إن “العديد من الوزارات أصبحت (دكاكينَ) لبعض الأحزاب السياسية وأغلب الوزراء الموجودين حالياً يُقادون من قبل مدراء مكاتبهم، الذين يتم تعينهم من قبل الجهات السياسية التي قامت بتعيين الوزير”، لافتاً إلى أن “هؤلاء المدراء هم من يديرون الوزارات ويسيطرون على مقدراتها”.

وأضاف، أن “معاناة المواطنين العراقيين وتردي الوضع الاقتصادي سببه الفساد الإداري والاستيلاء على أموال الوزارات”.