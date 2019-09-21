نائب:مدير التقاعد” غير أمين” وعائقاً أمام صرف مكافأة نهاية الخدمة للجيش السابق

بغداد/شبكة أخبار العراق- قال النائب عن تحالف القوى، رعد الدهلكي،السبت، إن مدير التقاعد العامة يقف عائقاً امام صرف مكافأة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش السابق.وذكر الدهلكي في بيان ، أن “مدير عام التقاعد العامة احمد الساعدي، يتحمل مسؤولية عدم الاكتراث والتلاعب بالقرارات الصادرة من مجلس النواب خصوصاً بما يتعلق بعدم صرف مكافأة نهاية الخدمة (الخطورة) لضباط ومنتسبي الجيش العراقي السابق”.وأضاف :”في الوقت الذي حرصت مع زملائي من أعضاء مجلس النواب على سن واقرار القوانين التي تخفف من معاناة المواطنين ومنحهم حقوقهم طبقاً للقانون تقف بعض الجهات التنفيذية عائقا امام تطبيقها وفي مقدمتها قانون صرف مكافأة نهاية الخدمة لضباط ومنتسبي الجيش السابق التي تم اقراره بعد عدة أشهر من المناقشات المستفيضة ليتم تطبيقه بأسرع وقت من قبل الاجهزة التنفيذية “.ولفت الدهلكي إلى أنه “بعد كل هذه الجهود الحثيثة يقف مدير عام دائرة التقاعد العامة الجهة التنفيذية عائقاً امام صرف ما تبقى من الاموال بحجج واهية وهو بهذا الامر يتحدى قرار مجلس النواب لتنفيذ هذا القانون”، مبينا أن “من يقف بالضد من تطبيق قرارات مجلس النواب ويعمل على تعطيل القوانين النافذة يكون مصيره خارج دوائر الدولة ويمثل امام مجلس النواب لمحاسبته على التلكؤ والتماهل في ادارة عمل الدولة وعرقله تنفيذ القوانين النافذة”.واستدرك :”بعد أشهر من اقرار قانون صرف مكافآت نهاية الخدمة لضباط ومنتسبي الجيش السابق نتفاجئ بان مدير عام التقاعد العامة لغاية الان لم يطلب التخصيصات اللازمة من وزارة المالية لصرف ما تبقى من الاموال من هذه السنة (في ما يخص مبلغ الخطورة ) رغم اقرارها في الموازنة العامة مستندا على حجج واهية واستفسارات لامعنى لها”.وأوضح الدهلكي، أن “التلكؤ الحاصل في عدم صرف الاموال لا يفسر الا ان هناك اجندات واهداف سياسية واضحة تعمل على تعطيل منح هذه الحقوق “.