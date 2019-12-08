نائب:مرشح رئاسة مجلس الوزراء الجديد بموافقة المرجعية وليس من قبل الشعب!

نائب:مرشح رئاسة مجلس الوزراء الجديد بموافقة المرجعية وليس من قبل الشعب!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، الاحد، عن طرح اربع اسماء لتولي الحكومة المقبلة، مبينا ان نهاية الاسبوع الحالي سيشهد الاتفاق على اسم المكلف برئاسة الحكومة.وقال البلداوي في تصريح  صحفي،ان “الكتل السياسية تتداول حاليا اربع اسماء ولائية بعد ان تم استبعاد العشرات من الاسماء المطروحة لرئاسة الحكومة”.واضاف ان “الاعلان عن الاسماء لايمكن حاليا بسبب حرج الوقت والوضع السياسي في البلاد فضلا عن وجود اداوات اعلامية اميركية سعودية لاسقاط المرشح المقبل فور الكشف عن اسمه”.وأوضح البلداوي، ان “المرشح يجب ان يحظى بقبول من المرجعية وليس من قبل الشعب ”، مرجحا”الاعلان عن الاسم بشكل نهائي نهاية الاسبوع الجاري بعد التوافق بين الكتل السياسية حول الشخصية الانسب للمواصفات الموضوعة”.

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