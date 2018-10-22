نائب:معظم الوزارات ذهبت إلى تحالفي سائرون والفتح

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي, الاثنين ,عن استحواذ تحالفي سائرون والفتح على معظم الوزارات السيادية, مرجحا عرض الكابينة الوزارية الاربعاء المقبل.وقال الخالدي في تصريح صحفي له اليوم، إن “سائرون والفتح هيمنا على معظم الوزارات السيادية ابرزها الداخلية والنفط والصناعة والخارجية “، مبينا أن “عود رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بمغادرة التمثيل الطائفي والمحاصصة لا يمكن تطبيقها كون الحكومة المقبلة قد تقسمت على أساس المحاصصة”.ورجح الخالدي “عرض الحكومة على مجلس النواب يوم الاربعاء او الخميس المقبلين دون الوزارات الامنية التي لم يتمكن عبد المهدي من حسمها لغاية الان”.وكان عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي كشف في تصريح ، امس الأحد، عن ضغوط كبيرة يواجهها رئيس الحكومة المكلف عادل عبد المهدي في تشكيل كابينته الوزارية.