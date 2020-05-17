نائب:مهمة الكاظمي”معقدة وثقيلة”

نائب:مهمة الكاظمي”معقدة وثقيلة”
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بغداد/شبكة أخبار العراق- يرى النائب عامر الفايز، ان مهمة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي معقدة بسبب التركة الثقيلة التي خلفتها حكومة عادل عبد المهدي.وقال الفايز في تصريح صحفي ، إن “الضغوط الاقتصادية على العراق تراكمت بسبب إغلاق مرافق الأعمال والتجارة والحياة المالية، بسبب ما طرأ من أحداث على مستوى النفط، إضافة إلى جائحة كورونا، بينما يعاني البلد بالأساس من خللٍ بنيوي يتمثل في اعتماده على النفط فقط”.وأضاف الفايز أن “النفط هو مصدر دخول الدولار الأميركي إلى العراق، وهو القوة الساندة للدينار، إلا أن غيابه يعني عدم قدرة العراق على التمويل”. وتابع قائلاً إن “مهمة الكاظمي صعبة ومعقدة للغاية بسبب التركة الثقيلة التي خلفتها له الحكومة السابقة (حكومة عادل عبد المهدي)”.

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