نائب:وزير الزراعة المليشياوي يتحمل مسؤولية إحراق المزارع ونفوق الأسماك

نائب:وزير الزراعة المليشياوي يتحمل مسؤولية إحراق المزارع ونفوق الأسماك
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن ائتلاف النصر فلاح الخفاجي، اليوم الاحد، ان ازمات نفوق الاسماك وحرائق المحاصيل الزراعية بفعل فاعل، محملا وزارة الزراعة المسؤولية.وقال الخفاجي في بيان ، ان “الحرائق التي حصلت مؤخرا أثرت بشكل كبير وملحوظ على إقتصاد العراق”، مبينا ان “البلد مر بالكثير من الأزمات منها نفوق الأسماك واحتراق المحاصيل الزراعية وهي كافية بتراجع الإقتصاد العراقي”.واشار الى أن “التقارير النهائية بينت ان نفوق الأسماك واحتراق المحاصيل الزراعية هو بفعل فاعل”، محملا “وزارة الزراعة بصورة مباشرة لان الوزير من مليشيا جند الامام”.وتابع إن “ما حصل هو مؤامرة ضد العراق وكان على الوزارة عدم التصريح بالاكتفاء من محصول الحنطة الا بعد حفظه في المخازن”، مؤكدا “اهمية إتخاذ قرار من قبل رئيس الوزراء ووضع اليه مع وزارة الزراعة لمنع تكرار مثل هذه الحالات”.

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