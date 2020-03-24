نائب:وزير المالية غير متعاون مع وزارة الصحة

نائب:وزير المالية غير متعاون مع وزارة الصحة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهم عضو خلية الازمة النيابية عبد عون العبادي، الثلاثاء، وزير المالية فواد حسين بالوقوف “حجر عثرة” امام تخصيص الاموال المطلوبة لمواجهة فيروس كورونا.وقال العبادي في تصريح  صحفي، إن “وزير المالية فؤاد حسين وكعادته يقف حجر عثرة امام إطلاق السيولة المالية الكافية لوزارة الصحة”، مبينا أن الأزمة النيابية تضغط باتجاه إطلاق التخصيصات المالية الكافية لمواجهة التحديات التي تواجه الكوادر الصحية.وأضاف أن “خلية الأزمة النيابية ستتعامل بكل حزم وصرامة مع أي جهة تحاول عرقلة خلية الازمة الحكومية لا سيما وزارة الصحة”، مشيرا إلى أن “جميع الاموال المطلوبة سيتم تخصيصها بأسرع وقت”.وكان عضو لجنة خلية الأزمة النيابية سلمان الغريباوي اتهم في تصريح سابق ، وزير المالية فؤاد حسين بـ”التقاعس” عن أداء واجباته في ظل أزمة كورونا التي تشهدها البلاد.

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