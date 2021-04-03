نائب:يمكن حسم التواجد الأمريكي من خلال تعديل الإتفاقية الإستراتيجية

نائب:يمكن حسم التواجد الأمريكي من خلال تعديل الإتفاقية الإستراتيجية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس كتلة “بيارق الخير” النيابية، النائب محمد الخالدي، السبت (3 نيسان 2021)، بأن الوجود الأمريكي في العراق، يمكن حسمه من خلال تعديل الاتفاقية الاستراتيجية.وقال الخالدي في حديث صحفي، إن “الوجود الأمريكي في العراق اعتمد في المضمون العام على الاتفاقية الاستراتيجية بين بغداد وواشنطن التي تم توقيعها في 2011”.وأوضح، أن “الكرة الآن في ملعب الحكومة، حيث بإمكانها أن تعدل أو تلغي الاتفاقية وترسلها إلى البرلمان للتصويت والذي يحتاج إلى ثلثي أصوات النواب”، مبينا ان “من خلال هذا الاجراء يمكن حسم الملف الامريكي لان اي شي متعلق بتلك القوات والتحالف مرتبط بالاتفاقية المسماة بالإطار الاستراتيجي”.واضاف الخالدي، أنه “كما يمكن تعديل الاتفاقية الاستراتيجية من خلال اضافة فقرات او تعديل اخرى بما ينسجم مع مصالح العراق”، قائلاً ان “هذا الامر بحاجة الى رؤية شاملة للأوضاع بما ينسجم مع مستقبل البلاد والتحديات المحيطة به والخيارات التي تحفظ امنه واستقراره”.

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