نائب: الحكومة عاجزة عن تقديم العون لذوي الضحايا والمختطفين

نائب: الحكومة عاجزة عن تقديم العون لذوي الضحايا والمختطفين
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهم النائب خليل المولى، اليوم الاحد، الحكومة بالعجز عن تقديم يد العون وأنصاف ذوي الضحايا والمختطفين والمفقودين، مبيناً ان هناك الآلاف من المختطفين والمفقودين مجهولين المصير الى الان والحكومة في مرئ ومسمع.وقال المولى في بيان ، ان ” خمسة أعوام مرت على حادثة إبادة أهلنا الإيزيديين على يد  داعش، في اروع وابشع الجرائم ضد الانسانية وأمتزجت فيها الدماء من كل مكونات نينوى”.واضاف، ” لا يزال مصير الآلاف من المختطفين والمفقودين مجهولاً، والالآف من جثث الضحايا المغدورين على يد داعش لاتزال في المقابر الجماعية في (الخسفة) في جنوب الموصل وفي (البئر علو عنتر ) في تلعفر ولم تنتشل هذه الجثث وفي مرئ ومسمع الحكومة”، مشيرة الى ان ” العودة إلى الديار أصبحت حلماً للكثير من الأسر الناجية والنازحين” .وتابع ” الحكومة عاجزة عن تقديم يد العون وأنصاف ذوي الضحايا والمختطفين والمفقودين”.

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