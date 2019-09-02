نائب: تحالفات سائرون والفتح والبناءعازمة على إلغاء اتفاقية الاطار الاستراتيجي مع أمريكا

نائب: تحالفات سائرون والفتح والبناءعازمة على إلغاء اتفاقية الاطار الاستراتيجي مع أمريكا
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف تحالف سائرون، الاثنين، عن عزم كتل سياسية في مقدمتمها الفتح وسائرون تفعيل التواقيع النيابية الخاصة بالغاء اتفاقية الاطار الاستراتيجي، مشيرا الى ان جلسة افتتاح الفصل التشريعي الثالث ستناقش الاعتداءات الاسرائيلية على الاراضي العراقية.وقال النائب عن التحالف رعد حسين في تصريح  صحفي، إن “تحالفي الفتح وسائرون وكتل اخرى ستفعل جمع التواقيع التي تم جمعها نهاية الفصل التشريعي الفائت بشأن المطالبة بالغاء اتفاقية الاطار الاستراتيجي الموقعة مع الولايات المتحدة الامريكية لكون الاخيرة اخلت بتنفيذ ما عليها ضمن الاتفاقية”.وأضاف حسين، أن “ما حدث من اعتداءات خلال الاسابيع الماضية قد دفعنا بشكل جدي الى تفعيل جمع التواقيع”، مبينا أن “جلسة الافتتاح سيتم مناقشة الجانب السياسي خاصة الاعتداءات الاسرائيلية التي طالت الاراضي العراقية واستهداف مقار ومواقع الحشد الشعبي”.واشار حسين إلى أن “الكتل السياسية عازمة على اتخاذ قرارات واجراءات مناسبة تصون حرمة السيادة الوطنية ومنع تكرار تلك الخروقات والاستهدافات ضد المصالح الوطنية بكل اشكالها”.

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