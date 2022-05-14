نائب: جمع تواقيع لإقالة الحلبوسي

نائب: جمع تواقيع لإقالة الحلبوسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن النائب المستقل هادي السلامي، السبت، عن بدء حملة جمع تواقيع لاقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي،وقال السلامي في منشور على الفيسبوك،  “ردا على التصرف غير الدستوري لرئيس مجلس النواب (محمد الحلبوسي) المتخذ ضد النائب المستقل (باسم خشان) وحفاظا على ممارسة العمل النيابي واستقلال النائب فاننا نعلن البدء بحملة جمع تواقيع لاقالة رئيس مجلس النواب وفقا لنصوص النظام الداخلي لمجلس النواب”.وقال الحلبوسي أثناء جلسة البرلمان التي عقدت الاربعاء الماضي، إنه “لا يسمح للنائب باسم خشان الإضافة إلى أي لجنة برلمان وكذلك لن يسمح له بالمداخلات خلال الفصل التشريعي الحالي، حتى يقدم اعتذاراً لرئاسة المجلس”.

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