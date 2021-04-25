نائب سابق:الخنجر والحلبوسي والنجيفي لم يقدموا شيئا لأهل السنّة والمناصب محصورة بينهم

نائب سابق:الخنجر والحلبوسي والنجيفي لم يقدموا شيئا لأهل السنّة والمناصب محصورة بينهم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب السابق كامل الغريري، الاحد، أن الدرجات الوظيفية توزع على الزعامات كرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وغيره، مشيرا إلى أن الزعامات السنية ام تقدم شيئًا.وقال الغريري في حوار متلفز، إن “أسامة النجيفي ومحمد الحلبوسي وخميس الخنجر لا ينفعون مناطق حزام بغداد”، مبينا ان “الدرجات الوظيفية تمنح للأنبار وليس لحزام بغداد”.وأضاف الغريري، أن “الدرجات الوظيفية تقسم على زعماء الكتل السياسية وتوزع على الزعامات كالحلبوسي”، لافتا إلى ان “السياسيين السنة لم يقدموا لنا شيئًا”.وكان عضو مجلس النواب باسم خزعل أكد في وقت سابق، ان الفاسدين في السلطة يمنعون ممثلي الشعب من الحصول على استحقاقهم القانوني بتأدية اليمين الدستوري داخل البرلمان، متهما رئاسة البرلمان بابعاد الاصوات الممثلة للشعب.

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