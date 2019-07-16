نائب كردي:إيرادات منفذ إبراهيم الخليل تذهب إلى جيوب العائلة البارزانية

نائب كردي:إيرادات منفذ إبراهيم الخليل تذهب إلى جيوب العائلة البارزانية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهم النائب عن حركة المستقبل سركوت شمس الدين، الثلاثاء، رئيس اقليم كردستان السابق، مسعود بارزاني بالاستحواذ على إيرادات منفذ إبراهيم الخليل الحدودي مع تركيا.وقال شمس الدين في حديث صحفي، إن “واردات منفذ إبراهيم الخليل الحدودي تذهب الى العائلة المالكة والحاكمة في كردستان وهي عائلة مسعود بارزاني”، مشيرا أن “أموال المنفذ تقدر بالمليارات وتذهب الى جيوبهم حصرا وليس الى وزارة المالية ببغداد او مالية الاقليم”.وطالب “بتشكيل لجنة تحقيقية لمتابعة هذا الملف الخطير والذي يعد منفذا ماليا هائلا”.ويعتبر معبر إبراهيم الخليل الحدودي، من أكثر النقاط الحدودية التي لا يزال العراق وإقليم كردستان العراق يعتمدان عليها تجاريا منذ عشرات السنين، فهي النقطة الإستراتيجية التي تعد الأقرب له مع تركيا إضافة إلى انه بوابة العراق على القارة الأوروبية. 

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