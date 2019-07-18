نائب كردي:الصراع داخل العائلة الملكية البارزانية وراء مقتل الدبلوماسيين الأتراك

نائب كردي:الصراع داخل العائلة الملكية البارزانية وراء مقتل الدبلوماسيين الأتراك
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب عن كتلة المستقبل المعارضة سركوت شمس الدين ، الخميس 18 تموز 2019، ان الصراع السياسي على المكاسب والمغانم داخل عائلة رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني ادى الى تدهور الامن في الاقليم.وقال شمس الدين في بيان: ان “السلطات الامنية يجب ان تكشف هوية المجرمين الذين قتلوا ثلاثة دبلوماسيين اتراك بينهم نائب القنصل العام في احد مطاعم اربيل خصوصاً ان المطعم مزود بكاميرات مراقبة امنية”،مؤكداً ان “تأخير اعلان هويات هؤلاء المجرمين سيولد الشكوك ويثير الكثير من علامات الاستفهام حول الجهة التي قامت بهذا العمل”.واستنكر شمس الدين “هذا العمل الارهابي الذي يحاول البعض من خلاله خلق ازمات جديدة بين العراق وجيرانه من خلال قتل الدبلوماسيين او الاعتداء على السفارات وغيرها من التصرفات اللامقبولة”.ووجه عضو مجلس النواب “اصابع الاتهام في زعزعة الامن باقليم كردستان الى رئيس الاقليم نيجرفان بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني” مبيناً ان “هناك صراع خفي ما زال قائماً بينهما بالسيطرة على الملف الامني وما اعقبها من تغييرات طالت الكثير من القيادات الامنية المهمة”.وختم بالقول ان “رئيس الاقليم يحاول ادارة الملف الامني دون ادنى فكرة عنه”.وكانت وزارة الخارجية التركية، أعلنت الأربعاء (17 تموز 2019)، مقتل أحد موظفي القنصلية التركية في مدينة أربيل، جراء هجوم مسلح استهدفه أثناء تواجده خارج مبنى القنصلية.وقال بيان صادر عن الوزارة، إن “أحد موظفي القنصلية تعرض إلى هجوم مسلح أثناء تواجده خارج مبنى القنصلية في أربيل، بعد الظهيرة، ما أدى إلى مقتله”.وأضاف البيان: “نواصل اتصالاتنا مع السلطات العراقية والمسؤولين المحليين للعثور على منفذي الهجوم بأسرع وقت”.

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