نائب كردي:بغداد وأربيل توصلتا الى اِتفاق شامل

نائب كردي:بغداد وأربيل توصلتا الى اِتفاق شامل
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أربيل/شبكة أخبار العراق- أكد عضو برلمان اقليم كردستان، شيرزاد حسن، اليوم الاثنين (24 آب 2020)، أن بغداد وأربيل توصلتا الى اتفاق شامل، مؤكداً أن ما تبقى لإعلانه هو اللمسات الأخيرة، وبعدها سيكون موضع التنفيذ.وذكر حسن في حديث صحفي أن “الاتفاق سيكون سارياً حتى نهاية عام 2020 وسيكون خاصا بالرواتب وإرسال الأموال مقابل تنفيذ شروط الحكومة الاتحادية بما يخص السيطرة على المنافذ الحدودية وباقي الملفات”.وأضاف أن “الاتفاقات الأخرى بشأن النفط ستكون ضمن موازنة 2021 والتي ستكون من اختصاص ممثلي الكرد في الحكومة والبرلمان لكي يحصلوا على حقوق الإقليم وتثبيتها في قانون الموازنة”.وبين أن “وفدا من حكومة الإقليم كان يروم زيارة بغداد وتأجلت الزيارة بسبب سفر الكاظمي الى واشنطن وأنه على الأغلب في مطلع الأسبوع المقبل سيكون الوفد في بغداد لاستكمال جميع الملفات وتوقيع اتفاق شامل حتى نهاية 2020”.وأعلن وزير إقليم كردستان لشؤون التفاوض مع بغداد، خالد شواني، يوم (16 آب 2020)، التوصل لاتفاق بين بغداد وأربيل يسري حتى إقرار موازنة 2021، ويشمل المستحقات المالية والمنافذ ومجموعة من الملفات العالقة.وقال شواني في بيان، إنه وبعد سلسلة من زيارات وفد إقليم كردستان، برئاسة قوباد طالباني، بهدف استحصال المستحقات المالية لإقليم كردستان ورواتب الموظفين، وبعد جملة من الاجتماعات، وتغيير المقترحات والملاحظات لـ12 مرة، تم إعلان الاتفاق بين الطرفين.وأضاف أن “المفاوضات شهدت الكثير من المد والجزر وكانت العملية صعبة ومعقدة وكانت جهودنا تسعى لتأمين الحقوق المالية لموظفي الإقليم وحماية الحقوق الدستورية لإقليم كردستان، وسيسري الاتفاق حتى إقرار قانون موازنة 2021 لتبداً مرحلة جديدة من المفاوضات حول موازنة 2021”.وأوضح أن الاتفاق يتضمن إرسال 320 مليار دينار شهرياً لإقليم كردستان، ويتطرق لمجموعة من الملفات الأخرى مثل مراقبة وتدقيق وآلية معالجة العديد من الملفات المالية والاقتصادية، وآلية التعامل مع إيرادات المنافذ الحدودية بموجب قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لعام 2019.ومن المقرر أن يصل مبلغ 320 مليار دينار مرسل من بغداد إلى أربيل، اليوم الإثنين، بموجب اتفاق توصل إليه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، ورئيس وزراء إقليم كردستان، مسرور بارزاني في اتصال هاتفي يوم أمس، لصرف رواتب موظفي إقليم كردستان.

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