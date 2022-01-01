نائب كردي:حكومة الكاظمي مستمرة بإرسال (200) مليار دينار شهرياً للإقليم

نائب كردي:حكومة الكاظمي مستمرة بإرسال (200) مليار دينار شهرياً للإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة المال والاقتصاد في برلمان إقليم كردستان، بهجت علي، السبت، أن الحكومة الاتحادية ستستمر بإرسال مبلغ 200 مليار دينار إلى الإقليم.وقال علي في حديث صحفي: إنه “في حال عدم إقرار موازنة 2022، فأنه سيتم العمل بفقرات موازنة 2021”.وأضاف أنه “حتى إقرار الموازنة سيتم إرسال هذا المبلغ المخصص لدفع رواتب الموظفين في الإقليم”.وأكد أنه “بعد إقرار الموازنة سيتم الاتفاق على صيغة جديدة”.

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