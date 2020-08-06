نائب كردي:حل البرلمان خطوة”غير موفقة”

نائب كردي:حل البرلمان خطوة”غير موفقة”
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 السليمانية/ شبكة أخبار العراق- رأى النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني ،حسن آلي، الخميس (6 آب 2020)، أن الدعوات السياسية لحل مجلس النواب ’’خطوة غير موفقة’’. وقال آلي في حديث صفي، “لا يمكن حل البرلمان قبل مدة طويلة من إجراء الانتخابات، لآنه الجهة التي تقوم بالتهيئة للانتخابات من إقرار قانون الانتخابات وتحديد موعدها”.وأضاف أنه “كما ان لدينا قوانين معطلة مثل قانون المحكمة الاتحادية، وإكمال أعضائها، والتصويت على الموازنة المالية وقوانين مهمة أخرى”.واشار الى ان “حل البرلمان خطوة غير منطقية وغير موفقة، ولا  يمكن اللجوء لها بهذا التوقيت العصيب”، داعيا الى “استمرار عمل البرلمان لحين إجراء الانتخابات”.ودعا رئيس الجمهورية برهم صالح، أمس الأول، مجلس النواب لاستكمال قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن، وإرساله إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه والشروع بتنفيذه، فيما رحب بإعلان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في مقترحه لموعد إجراء الانتخابات المبكرة.

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