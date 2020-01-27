نائب كردي:خلافات كردية حول شروط دعم المرشح لرئاسة الوزراء

نائب كردي:خلافات كردية حول شروط دعم المرشح لرئاسة الوزراء
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن حركة الجيل الجديد سركوت شمس الدين، الاثنين، عن اختلاف بين الكتل الكردية بشأن رئيس الوزراء المقبل، مبينا ان حزب الديمقراطي الكردستاني وضع شروط مسبقة على مرشحي رئاسة الحكومة.وقال شمس الدين في تصريح  صحفي،ان “لاحزاب الكردية مختلفة بشان رئيس الوزراء المقبل وشروط اقليم كردستان لدعمه”.واضاف ان “حزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني اشترط على جميع مرشحي رئاسة الوزراء ابقاء حصة الحزب ضمن الكابينة الوزارية وكذلك حصة الاقليم في الموازنة واعادة العمل الاتفاق النفطي بين بغداد واربيل”.واوضح ان “شروط احزاب المعارضة  الكردية ستشترط على رئيس الوزراء المقبل اعلانه الحرب الشاملة على الفساد بما فيها اقليم كردستان، فضلا عن الحفاظ على مصالح الشعب الكردي وفقا للدستور الاتحادي وتبني مشروع اصلاحي شامل في عموم البلاد”.

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