نائب كردي: توطين رواتب موظفي الإقليم سيدخل حيز التشريع البرلماني

نائب كردي: توطين رواتب موظفي الإقليم سيدخل حيز التشريع البرلماني
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس كتلة المستقبل النيابية سركوت شمس الدين، الأحد، ان مشروع قانون توطين رواتب موظفي الإقليم سيدخل حيز التشريع البرلماني، مبينا أن القانون سيصبح جزاء من الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ .وقال شمس الدين في تصريح  صحفي، إن “توطين رواتب موظفي إقليم كردستان خطوة وطنية نيابية بالاتجاه الصحيح”، مبينا أن “مجلس النواب عبر عن الخطوات اللازمة لادخال توطين رواتب موظفي الإقليم مرحلة التشريع وهناك مسارين داخل اللجنة المالية النيابية”.وأضاف، أن “المسار الاول عن طريق القانون الخاص والمسار الاخر عن طريق مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ وهذا اسهل ولكن لسنة واحدة فقط”.وأوضح شمس الدين أن “ملف توطين رواتب موظفي الإقليم خطوة لقطع الطريق أمام الاحزاب الكردية الفاسدة”.

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