نائب كردي يطالب الكاظمي بالانتقال إلى الواقع الفعلي

نائب كردي يطالب الكاظمي بالانتقال إلى الواقع الفعلي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير، السبت، على ضرورة انتقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من مفهوم الاقوال الى حقيقة الافعال وان لايكون تجربة مكررة للحكومات السابقة التي تبدا بفعل متواضع وبعدها تتجه الى التصريحات الرنانة والعيش في عوالم التواصل الاجتماعي دون فعل يخدم المواطن والدليل صحوة تشرين بشبابها الابطال اللذين جعلوا العالم ينحني احتراما بالغا لتجربتهم الثورية الفذة ،ودعت شيخ دلير في بيان ، الكاظمي الى “اعلان موقفه العملي من السلاح المنفلت والتعامل معه بقوة لانه ارهاب بكل المواصفات العالمية والانسانية وان يترك البيانات النارية بخصوص ذلك وضرورة ترك المجاملات مع اصحاب الكاتيوشا اللذين يعلنون عملياتهم بصراحة ووضوح بعد كل عملية لياتي بعدها الاجراء الروتيني بتشكيل لجنة للكشف عن مطلقي الصواريخ على البعثات الدبلوماسية والتي لم تؤذي يوما اي هدف لها سوى مواطنينا الأبرياء”.وطالبت شيخ دلير بـ”العمل بجدية تامة مع الملف الاقتصادي المنهار حسب معطيات الواقع وتسليمه لاهل الاختصاص وليس لاهل الولاءات لان الشعب العراقي واعي جدا لما يدور في الكواليس ولن ترضيه الحلول الترقيعية التي انهكته”.واستغربت شيخ دلير من “اليات العمل بهذه الحملة البسيطة جدا الى الان والتي لاتحتاج الى عناء في معرفة حيتان الفساد اللذين هدرو المليارات والشعب يعاني من نقص حاد في كل الخدمات واخرها قلق الرواتب المتاخرة”، مطالبة الكاظمي بـ”ان يذهب الى اي مواطن عراقي وسيرشده الى تلك الحيتان دون الحاجة الى عشرات اللجان والقادة لغرض البحث عنهم”. 

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