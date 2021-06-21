نائب كردي:12 ألف فضائي في مؤسسة تقاعد الإقليم

نائب كردي:12 ألف فضائي في مؤسسة تقاعد الإقليم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف رئيس كتلة المستقبل الكردية، النائب سركوت شمس الدين، اليوم الاثنين، عن وجود أعداد كبيرة من الفضائيين في الإقليم‎.‎وقال شمس الدين، في حديث صحفي، إن “الفساد كبير جدا في مؤسسات الإقليم، والأرقام الفضائية عالية جدا، وهناك حوالي 12 ‏ألف شخص بدرجات خاصة في مؤسسة التقاعد في الإقليم يتسلمون رواتب بطريقة غير قانونية”.‎وأضاف، أن “هؤلاء يتسلمون رواتب عالية جداً وأغلبهم خارج العراق وجميعهم ينتمون لأحزاب السلطة الحاكمة”، مؤكداً أنهم “مسنودين ‏ولا يمكن لأي هيئة رقابية إيقاف رواتبهم‎”.

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